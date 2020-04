Smarter Wandthermostat Smarter Wandthermostat Elektrische Zusatzheizungen für den Fußboden sind längst kein Luxus mehr. Ein vernetzter Thermostat sorgt für sparsamen Betrieb.

Den Wandthermostat BHT-002 GBLP gibt es bei Amazon oder Ebay für 35 bis 45 Euro. Der Hersteller ist nicht heraus­zubekommen, das Gerät wird unter den Marken Beca, Hotowell, Moes, Qiumi oder anderen geführt. Wir kauften die Version für Elektroheizungen bis 16 Ampere, der zusätzlich ein Temperatursensor für den Boden beiliegt. Thermostate der BHT-002-Serie gibt es in unterschiedlichen Variationen für Wasserboiler und andere Verbraucher.

Das Gerät lässt sich in einer gewöhnlichen Unterputzdose befestigen, als Heizelement nutzt man elektrische Schlaufenheizungen unter dem Fliesenspiegel oder die recht beliebten IR-Heizfolien, die man schwimmend unter Parkett-, Laminat- oder Vinylboden verlegt. Derartige Folien in unterschiedlichen Leistungsstufen pro Quadratmeter bekommt man mit vorkonfektionierten Anschlüssen im Netz und kann sie direkt am Thermostat anschließen. Die maximale Leistung darf dabei 3800 Watt nicht überschreiten.