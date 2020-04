Insta für Musiker Das Musiknetzwerk BandLab ­verbindet Musiker weltweit und lässt sie im Browser kostenlos ­gemeinsam musizieren.

Der in Singapur ansässige Hersteller BandLab Technologies bietet ein gleichnamiges kostenloses soziales Netzwerk für Musiker an, das an eine Mischung aus Soundcloud und Instagram erinnert. Musiker legen in BandLab ein eigenes Profil an und können Tracks veröffentlichen. Das sind entweder fertige Stücke oder aber Einzelspuren, für die sie die Zusammenarbeit mit anderen Musikern suchen. Genre und Stil kennzeichnet man per Hashtag, sodass sie im Browser von Gleichgesinnten schnell gefunden werden können. Außer über Ins­trumentengattung und Genre lassen sich Musiker auch über ihren Wohnort filtern.

Der Clou ist die im Browser (Chrome oder Edge) beziehungsweise in der mobilen App (Android, iOS) integrierte Musik-­Software, mit der man die Tracks bearbeiten kann. Sie funktioniert wie eine simple Digital Audio Workstation (DAW): Musik- und MIDI-Spuren mit 120 virtuellen Instrumenten lassen sich aufnehmen und arrangieren, mit Effekten bearbeiten und mixen. Das fertige Resultat kann man anschließend mit einem von drei Mastering-Presets aufbrezeln und im Netzwerk veröffentlichen. Die Software ist recht einfach gehalten und reicht für Demotracks aus. Die Spuren lassen sich aber auch herunterladen und in eine professionelle DAW importieren – auf Wunsch unkomprimiert in 24 Bit.