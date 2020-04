Fotokünstler ohne Google Huawei P40 mit Triple-Kamera und 5G Android-Smartphones mit tollen ­Kameras, aber ohne Google-Dienste: Trotz überzeugender Hardware ­dürfte es Huaweis P40-Serie hierzulande schwer haben. Wir konnten die Pro-Variante bereits ausprobieren. Von Robin Brand

Huawei bringt zunächst die Varianten P40 und P40 Pro auf den Markt, für Juni ist dann das Pro+ mit Keramikrückseite und zusätzlicher Tele-Kamera angekündigt. Das P40 kommt mit 6,1 Zoll großem 60-Hz-Display (2340 × 1080 Pixel), das des Pro ist größer (6,58 Zoll, 2640 × 1200 Pixel) und stellt Inhalte mit einer Bildwiederholrate von bis zu 90 Hz dar. Das blickwinkelstabile Panel zeigt die Inhalte OLED-typisch sehr kontraststark mit tiefem Schwarz und kräftigen Farben an. Ungewöhnlich ist die Entscheidung, das Panel zu allen vier Seiten hin leicht abzurunden, um die Illusion eines fast randlosen Geräts zu verstärken. Um das zu realisieren, hat Huawei die Frontkamera als Aussparung im Display untergebracht – und dort ist die mächtige Dual-Cam nicht zu übersehen.

Rückseitig nimmt das P40 Pro Fotos in drei Brennweiten auf, in dieser Hinsicht hat sich gegenüber dem P30 Pro wenig getan: Es bleibt bei einer weitwinkligen Hauptkamera (50 MP, /1,9, OIS), einem Ultra-Weitwinkel (40 MP, /1,8, OIS) und einem Fünffach-Tele in Periskopbauweise (12 MP, /3,4, OIS). Beim ersten Ausprobieren überzeugten die Kameras bei guten Lichtverhältnissen mit knalligen Farben und einem weniger überschärften Bildlook als der Vorgänger. Die Paradedisziplin der Huawei-Kameras bleibt die Fotografie in der Dunkelheit. Schon in der normalen Automatik zaubert das P40 Pro mehr Licht ins Dunkel als die meisten anderen Smartphones im Nachtmodus. Neben dem großen, selbst entwickelten RYYB-Sensor (1/1,28 Zoll) realisiert ­Huawei das, indem die Automatik in der Dunkelheit mit sehr hohen ISO-Werten fotografiert; laut Huawei ist bis zu ISO 51.200 möglich. Die Automatik ging bei 0,5 Lux in unserem Labortest aber nicht über ISO 12.800 hinaus.