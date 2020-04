Schnellcheck Eine Web-Anwendung der Berliner Charité prüft die Wahrscheinlichkeit einer Covid-19-Infektion und gibt ­anhand der Angaben des Anwenders Empfehlungen für das weitere Vor­gehen.

Die Frage, ob sie sich mit dem Corona-­Virus infiziert haben, beschäftigt aktuell viele Menschen. Vermutlich erkrankte Personen sollten sich so schnell wie möglich bei einem Arzt melden – aber ebenso wichtig ist es, dass Arztpraxen und Ambulanzen nicht durch besorgte Gesunde überlastet werden.

Mit einer simplen Web-App will die Berliner Charité Anwendern helfen, die Notwendigkeit eines Arztbesuches oder Coronavirus-Tests richtig einzuschätzen. Dazu beantwortet man eine Reihe von Fragen zu Vorerkrankungen, aktuellen Symptomen und möglichen Kontakten mit erkrankten Personen. Die App fragt nicht nach Namen oder Anschrift. Die Antworten werden laut Anbieter nicht an die Charité oder an Dritte übermittelt. Zur Vorbereitung eines Arztgesprächs kann man den Fragebogen samt Antworten aus­drucken. Die App generiert auch einen QR-Code zur Übermittlung relevanter medizinischer Informationen, der in einigen Untersuchungsstellen eingescannt werden kann.