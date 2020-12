Illustration: Albert Hulm

Im Garten

Wer moderne Gartengeräte sich selbst überlässt, weiß nie, was passieren kann. Woher will man wissen, dass elektronische Intelligenz nicht auch spontan unbemerkt entsteht – und zwar in Richtungen, die kein KI-Forschungsprojekt jemals einschlagen würde?

Von Dr. Gundel Steigenberger