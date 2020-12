Hauslehrer Lernwerkstatt 10 unterstützt das Lernen daheim Schüler der Klassen 1 bis 6 üben mit der Lernwerkstatt selbstständig Mathe und Deutsch. Der große Fundus an Lernmaterial umfasst auch erste Englisch- und Französisch-Vokabeln. Von Dorothee Wiegand

Zur Installation lädt man die Setup-Datei von der Website des Herstellers, gibt nach deren Start die Lizenzdaten ein und klickt auf „Freischalten“. Die eigentliche Einrichtung der Software erfolgt erst nach dem zweiten Start: Das Programm lädt nun sämtliche Übungsinhalte herunter. Es ­folgen zwei weitere Durchgänge, das „Anordnen“ und „Einsortieren“ der Daten. Der gesamte Ablauf dauerte im Test länger als eine halbe Stunde. Am Ende befinden sich 4485 Einzeldateien im Programmordner.

Wir haben uns die Einzellizenz angesehen, die für das Lernen daheim gedacht ist. In der Schullizenz haben Admins und Lehrer umfangreiche Möglichkeiten, Übungsformate auszuwählen und Zeitbeschränkungen festzulegen. Die Einzellizenz enthält den gesamten Lehrkraftmodus, jedoch sind viele Bereiche darin gesperrt. So können Eltern nur sechs Kinderkonten anlegen. Den Konten können Sie ausgewählte Übungen, Zeitlimits und Regeln für den Zugang zum Spielebereich zuweisen. Letzteres funktioniert so: Die Kinder erhalten für jede richtig absolvierte Übung je nach Schwierigkeitsgrad einen bis vier Sterne. Im Lehrkraft­modus lässt sich festlegen, nach welchem Schlüssel das Programm die Sterne in ­Spielzeit umwandelt.