Schneller ­Farbenrausch Die KFA2 GeForce RTX 3080 SG lockt Spieler mit einem leuchtenden Kühler und dem vergleichsweise niedrigen Preis von 740 Euro.

Auf der Oberseite des Drei-Slot-Kühlers sitzen drei RGB-beleuchtete 92-Millimeter-Lüfter; ein weiterer 80-Millimeter-­Leuchtquirl lässt sich an der Kartenrückseite anklemmen. Er passt nur, wenn der PEG-Slot des Mainboards nicht an oberster Position sitzt, sonst kollidiert der Zusatzlüfter mit den RAM-Riegeln. Um die schwere Karte zu stützen, liegt eine transparente, ebenfalls beleuchtete Kunststoffschiene bei.

Die 3D-Leistung liegt auf dem erwartet hohen Niveau. Das Action-Adventure ­Shadow of the Tomb Raider stellt die KFA2 -Karte im Preset „Ultrahoch“ und mit SMAA-­Kantenglättung in WQHD (2560 × 1440 Pixel) mit 130 Frames pro Sekunde (fps) dar, in UHD (3860 × 2140) mit 80 fps. Metro Exodus bringt sie im Ultra-­Preset in WQHD mit 112 fps, in UHD mit 97 auf den Schirm.