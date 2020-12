Defender-Nachbrenner Alle vom Windows Defender entdeckten Bedrohungen zeigt das Nirsoft-Tool „WinDefThreatsView“ praktisch zusammengefasst in einer Liste an. Zudem stehen Kommandozeilenbefehle und Fernzugriff zur Verfügung.

Der bei Windows enthaltene Virenscanner Defender versteckt Details zu gefundenen Schädlingen in einem Wirrwarr an Unterseiten, was die Analyse erschwert. Bequemer wird sie mit dem kostenlosen Tool „WinDefThreatsView“, das sämt­liche Funde übersichtlich auflistet. Die Software kann sowohl Virenfunde auf dem eigenen Rechner sowie Infektionen anderer Systeme im lokalen Netz an­zeigen und festlegen, wie der Defender auf bestimmte Schädlinge reagieren soll. Dank Kommandozeilensteuerung lässt sich das Tool aus Skripten heraus auf­rufen.

Bestimmte Fundstellen lassen sich in der Liste mit einem „Quick Filter“ ein- und ausblenden. Die Treffer kann man über den Knopf „Properties“ oder mit Doppelklick auf das ­Objekt genauer ansehen. Die Details zeigt es in einer weiteren Liste an. Alle gesammelten Daten kann man in eine HTML-­Datei exportieren, via Kommandozeilenbefehl alternativ auch als XML, JSON oder Plain-Text.