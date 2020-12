Bild: Albert Hulm Reingeschaut Krankenkassen-Apps im Hacker-Labor Gesundheits-Apps schießen­ ­aktuell wie Pilze aus dem Boden – und im Jahr 2021 geht es erst richtig los. Doch wie sicher sind die Apps, die häufig hochsensible Patientendaten ver­arbeiten? 22 Apps deutscher Krankenkassen mussten zum Check-up antreten. Von David Wischnjak

Mit reichlich Verspätung stehen nun auch in der Gesundheitsbranche alle Zeichen auf Digitalisierung. Plötzlich geht alles ganz schnell und es gibt digitale Rezepte, Videosprechstunden und Apps auf Rezept. Das sorgt für mehr Komfort, aber auch für neue Risiken: Schließlich lauern im Netz allerhand Angreifer und Datenkraken auf die hochsensiblen und wertvollen Patientendaten. 2021 erreicht die Digitalisierung mit der digitalen Patientenakte und behördlich geprüften „digitalen Gesundheitsanwendungen“ (DiGa-Apps) einen neuen Höhepunkt. Wir haben das zum Anlass genommen, den Stand der Dinge zu untersuchen und 22 der bereits verfügbaren Gesundheits-Apps gesetzlicher Krankenkassen einem Labortest zu unterziehen. Interessiert hat uns insbesondere, ob die persönliche Krankengeschichte bei den Apps in guten Händen ist: Werden die sensiblen Daten ausreichend sicher ­verschlüsselt übertragen? Fließen Gesundheitsdaten an Tracking-­Firmen, möglicherweise sogar über die Grenzen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hinweg ins Ausland? Und nicht zuletzt: Erfüllen die mit Mitgliederbeiträgen finanzierten Apps überhaupt einen sinnvollen Zweck?

Wer im App Store oder bei Google Play nach Krankenkassen-Apps sucht, wird förmlich damit überflutet. Laut Google Play beginnt die Anzahl der Downloads jeweils im vierstelligen Bereich und reicht bis über 100.000 Downloads, etwa bei den wichtigen Apps der großen Kassen. Einige Apps werten Fitnessdaten ihrer Nutzer aus und bieten im Gegenzug für einen gesunden Lebensstil Boni oder ­Vergünstigungen – sie laufen meist als „Bonus-­Apps“. Service-Apps stellen eine bequeme Schnittstelle zur Kommunikation mit der Kasse dar. Nutzer können so einfacher Dokumente einreichen und ihre Mitgliedschaft verwalten. Die größte Kategorie der von uns getesteten Apps bilden die Ratgeber-Apps, das Informieren des Nutzers über bestimmte gesundheitliche Themen wie Schwangerschaft oder Ernährung steht im Vordergrund.