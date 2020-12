Kleines Vollformat Panasonic Lumix S5 vs. Sony A7C Die Vollformatkameras schrumpfen. Nach Canon ­er­gänzen auch Sony und ­Pana­sonic ihre Produktreihen um kompakte Modelle mit ­großem Bildsensor. Unser Test klärt, ob Ausstattung und Preis mit den Profimodellen ­mithalten können. Von Sophia Zimmermann

Der Trend geht zu kompakten Gehäusen mit großem Sensor: Als erster Hersteller steckte Canon im letzten Jahr einen 36 × 24 Millimeter großen Vollformatchip in das nicht mal 500 Gramm schwere Gehäuse der EOS RP. Nun ziehen Panasonic und Sony mit der Lumix S5 und A7C nach. Wir haben die beiden System-Vollformatkameras getestet.

Gemein ist den Geräten, dass sie Profitechnik für Hobbyfotografen interessant machen wollen. Sony orientiert sich bei der A7C am Design seiner spiegellosen Systemkameras mit APS-C-Sensor. Der Hersteller richtet sich also an Aufsteiger aus diesem System. Das Bajonett ist dasselbe. Ein ­Wunder ist es daher nicht, dass die A7C ihrer APS-C-Schwester A6600 sehr ähnelt.