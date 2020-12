Funkzündung Feuerwerkskörper per App starten Gefrorene Finger, Schmauchspuren an den Händen, verbrannte Haut – das Silvesterfeuerwerk fordert Hobby-Pyrotechnikern einiges ab. Dabei könnte alles so einfach und auch optisch viel schöner sein: Per Wi-Fi-Zündung lässt sich eine ganze Feuerwerks-­Choreografie bequem vom Smartphone aus starten. Von Sven Hansen

Herzstück des elektronischen Zündsystems FireFly Plus des Feuerwerksspezialisten Nico ist eine 5 Zentimeter hohe Kiste mit einer Grundfläche von 11 × 13 Zentimeter. An drei Seiten sind 15 Buchsen für die mitgelieferten Zündmodule verteilt. Oberhalb jeder Buchse informieren LEDs über den Status des jeweiligen Zündkanals.

Die Stromversorgung erfolgt über acht D-Zellen – das ist der Batterie-Typ in Monstergröße, den man fast schon vergessen hat. Zahl und Dicke der Zellen erklären die Dimension der FireFly-Box. Die Power wird benötigt, um die in den per Kabel angestöpselten 15 Zündmodulen verbauten Metallwendeln zum Glühen zu bringen. Nico bietet als Zubehör einen Lithium-Ionen-Akku (80 Euro) an.