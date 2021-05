Bildquellen: saran25, stock.adobe.com / Andreas Martini

Geld im Äther

Ein kleiner Praxisleitfaden zu Ethereum-Wallets

Tesla akzeptiert Bitcoin-Zahlungen, auf Ethereum werden Tweets verkauft – von Kryptowährungen hört man ständig. Aber wie benutzt man so ein System, wie kommt man an das virtuelle Geld und wie überweist man es? Zum entspannten Lernen eignet sich Ethereum: ­Dessen Blockchain ist einfach zu benutzen und erlaubt freies Experimentieren in Testnetzen.

Von Lars Hupel