Foto: Guillaume Blanc Kalkuliertes Lawinenrisiko Skitouren-App mit Lawinen-Expertise zur Auswahl möglichst sicherer Routen Mit einem ausgeklügelten Modell berechnet ein Schweizer Software-Entwickler das Lawinenrisiko für Skitouren in den Alpen, tagesaktuell und geländespezifisch für jede Route. Seine Web-App Skitourenguru erleichtert die Tourenplanung enorm – und ist in vielerlei Hinsicht ein ­beeindruckendes Projekt. Von Andrea Trinkwalder

Skitouren – das bedeutet Freiheit, Abenteuer und Abfahrtsgenuss in­ unverspurten Hängen. Aber auch: Lawinengefahr und Restrisiko. Damit aus großem Spaß kein Himmelfahrtskommando wird, ist vorher akribisches Karten-, Wetter- und Lawinenlageberichtsstudium angesagt. 2021 muss man die Kunst der Risikominimierung allerdings nicht mehr unbedingt händisch betreiben.

Besser und schneller gehts mit digitalen Planungstools, die Informationen aus allen möglichen Quellen gekonnt miteinander verknüpfen und visualisieren, besonders eindrucksvoll umgesetzt in der kostenlosen Web-App Skitourenguru.ch: Sie trägt die wichtigsten Daten zusammen, die man zur Tourenplanung braucht, und berechnet anhand von Geländecharakteristik sowie dem Lawinenlagebericht tagesaktuelle Risikoprofile für jede bereits erfasste Skiroute – mittlerweile 1400 in der Schweiz und 1000 in den Ostalpen. Das funktioniert so gut und ist so lehrreich, dass sogar sonst eher kritische Lawinen- und Sicherheitsforscher das Tool empfehlen und fördern. Die Entwicklung wird unter anderem von der Beratungsstelle für Unfallverhütung, Stiftungen von Outdoor-Ausrüstern, Alpenvereinen sowie aus Spenden finanziert. Eine Smartphone-­Version gibt es nicht, aber eine Smartphone-optimierte Oberfläche.