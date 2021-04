Bilder der Zukunft Luminar AI: Fotobearbeitung mit künstlicher Intelligenz Statt den Nutzer mühsam ein Foto nach dem anderen bearbeiten zu lassen, entscheidet künstliche Intelligenz, was das Beste fürs Bild ist: Das ist die Idee des Herstellers Skylum. Die KI seiner Bildbearbeitung Luminar AI verspricht gute Bildqualität und schnelle Resultate. Von André Kramer

Die Fotobearbeitung Luminar AI bringt mehr KI-Werkzeuge zur Fotobearbeitung mit als jedes andere Programm. Der Hersteller Skylum versucht dabei, Fleißarbeit zu minimieren, aber dennoch kreativen Spielraum zu lassen, damit am Ende nicht jedes Foto gleich aussieht. Das Programm läuft eigenständig oder als Plug-in eingebunden in Lightroom Classic, Photo­s­hop und Apple Photos. Seit Version 1.2 importiert es Raw-Fotos auch neuester Kameras wie der Nikon Z 7II und der Fuji­film X-S10.

Nach dem Import analysiert Luminar AI das Foto und identifiziert das Motiv sowie Problemfelder. Anschließend wendet es passende Algorithmen an, deren Einstellungen man übernehmen oder anpassen kann. So lässt sich eine Vielzahl Fotos in kurzer Zeit bearbeiten.