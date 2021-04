Zahlen, Daten, Fakten Suchmaschinen

An der Suchmaschine Google kommt nichts vorbei: Das Verb „googeln“ hat sich in den Duden eingeschlichen, so wie Tempotücher für die gesamte Gattung von Naseputztüchern aus weichem Papier stehen. Ein Aufwärtstrend ist für privatsphärenfreundliche Suchmaschinen wie Duckduckgo oder Startpage zu erkennen. Wonach Leute suchen, ist ganz unterschiedlich: Zurzeit steht Corona im Vordergrund, doch oft finden sich auch Domainnamen als Suchbegriff – vermutlich, weil der Browser die Eingabe als Such­anfrage interpretierte. Nicht jede existierende Website ist auffindbar: Google ­frisiert seine Ergebnisse auf Antrag und setzt dabei rund die Hälfte der Lösch­anträge um. (mil@ct.de)