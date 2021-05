Schirm mit Dock 4K-Displays mit USB-C-Anschluss Aktuelle 4K-Monitore zeigen ein scharfes Bild und verwandeln sich mit einem einzigen Kabel zur Dockingstation für Notebooks mit USB-C-Schnittstelle. Ab 400 Euro gibt es alles vom puristischen 27-Zöller bis zum 32-zölligen Komplettpaket. Von Benjamin Kraft

Unterwegs kann das kleine, leichte Notebook seine Stärken ausspielen, doch am Schreibtisch will man größeres Arbeitsgerät. Mit einem USB-C-Kabel dockt der mobile Rechner am großen, hochauflösenden Monitor an, an dem eine Tastatur und eine Maus hängen, und verwandelt das Set im Handumdrehen in eine ergonomische Arbeitsumgebung. Bonus: Der Schreibtisch bleibt von zusätzlichen Kabeln verschont, weil Display- und USB-­Daten über eine Strippe laufen, die auch die Stromversorgung übernimmt.

Displays mit 4K-Auflösung (alias UHD, Ultra-High Definition, 3840 × 2160 Bildpunkte) sind längst keine teuren Exoten mehr und auch der USB-C-Anschluss ist an immer mehr Geräten zu finden. Wir haben uns sechs aktuelle 4K-Monitore mit USB-C-Anschluss näher angeschaut.

Testfeld

Das günstigste Angebot macht Samsung mit dem 32-Zöller S32AM700UU, den Onlinehändler ab 380 Euro anbieten. Für rund 400 Euro bekommt man HPs U28 mit 28 Zoll Bilddiagonale; Dells 27-Zöller P2721Q kostet 50 Euro mehr. Etwa 600 Euro werden für Lenovos ThinkVision T32p-20 mit 31,5-Zoll-Display fällig, die gleich großen Monitore LG UltraFine 32UN880-B und Philips Brilliance 329P1H kosten zwischen 700 und 870 Euro.

Da die pandemiebedingte Preislotterie auch den Monitormarkt erfasst hat, können die genannten Preise stark schwanken. Daher geben wir in den Einzelbesprechungen die Preisspanne an, die wir im Testzeitraum beobachtet haben. Ein Tipp: Bestellen Sie nicht, wenn der Händler mehrere Tage oder gar Wochen Lieferzeit angibt; sobald die nächste Lieferung eintrudelt, purzeln die Preise meist wieder – zumindest kurzfristig.

Wer einen USB-C-Monitor sucht, aber in diesem Feld nicht fündig wird, sollte in einige unserer vorherigen Tests schauen. Wir haben bereits farbechte Profis zur digitalen Bildbearbeitung unter die Lupe genommen und uns den schicken Bürohelfer EV2785 von Eizo sowie den Doppeldocker Philips 439P9H angeschaut [1, 2, 3].