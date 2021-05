Goldrausch Ethereum-Mining am heimischen PC Hat Ihr PC eine halbwegs ­aktuelle Grafikkarte, können Sie am Krypto-Goldrausch ­teil­nehmen. Mit Ethereum ist das zurzeit trotz hoher Strom­preise profitabel und mit ein paar Tricks steigern Sie den Gewinn noch deutlich. Von Carsten Spille

Wenn Sie die Artikel auf den ­vorigen Seiten gelesen haben, kennen Sie nun alle wichtigen Grundlagen zu Kryptowährungen. Sie sind sich der Risiken bewusst und haben verinnerlicht, dass niemand Ihr Freund ist, wenn es um Geld geht. Sie wissen, dass Sie ein Hard- oder Software-Wallet sowie ein Konto bei einer Krypto-Börse benötigen, wenn Sie einsteigen wollen. All das gilt auch, wenn Sie der Goldgräberstimmung verfallen sind und Ihren eigenen PC als Mining-Spitzhacke nutzen wollen. Zusätzlich besteht auch das Risiko, sich von Betrügern eine Schadsoftware anstelle des Mining-Clients unterjubeln zu lassen.

Dazu noch ein weiteres Wort der Warnung: Sie dürfen die Mining-Software nur auf eigenen PCs laufen lassen und auf ­solchen, für die Sie die ausdrückliche, am besten schriftlich fixierte Erlaubnis dazu haben. Lassen Sie beispielsweise Rechner an Ihrem Arbeitsplatz nach Krypto-Blöcken schürfen, riskieren Sie nicht nur eine Abmahnung, sondern sogar die fristlose Kündigung. Das liegt nicht nur am Einsatz möglicherweise unerlaubter Software und deren eventueller Auswirkungen auf den Betriebsablauf, sondern auch am deutlich höheren Stromdurst der fürs Mining eingespannten PCs. Damit veruntreuen Sie im Zweifel die Stromkosten.