Das Desktopfon Android-Smartphone Motorola Moto G100 mit Dockingstation Ein Desktopmodus fürs Smartphone ist nichts Neues, doch Motorola setzt die Idee mit dem Moto G100 samt beiliegender Dockingstation besonders ­konsequent um. Auch die ­übrige Hardware überzeugt. Von Robin Brand

Mit dem Moto G100 spricht Motorola Menschen an, die mit ihrem Smartphone an einem großen Bildschirm arbeiten wollen – mit einem neuen Desktopmodus. Motorola liefert das G100 mitsamt einer passenden Dockingstation aus.

Motorola ist nicht der erste Hersteller, der seine Smartphones mit einem Desktopmodus ausstattet. Vergleichbar aus­gerüstet sind einige Oberklasse-Smartphones von Huawei, LG und Samsung. Allerdings kommt nur das Moto G100 direkt mit dem passenden Zubehör aus USB-C-Dock und USB-C-auf-HDMI-Kabel. Fürs produktive Arbeiten lassen sich per Bluetooth oder über ein USB-C-Dock per Kabel Maus und Tastatur verbinden. Das beiliegende Dock reicht über einen USB-C lediglich das Bildsignal weiter, ­weitere Ports sucht man vergeblich. Schließt man nur eine Tastatur an, kann man den Smartphone-Screen als Touchpad verwenden.