Bild: Thorsten Hübner Ohrschmeichler Headsets mit guter Musikqualität Klar, man kann seinen Kopfhörer einfach abnehmen, wenn Anruf oder Zoom anstehen – praktischer aber wäre ein Headset mit gutem Mikrofon und guter Musikwiedergabe. Die Auswahl ist ­allerdings so gering, dass wir auch Alternativen berücksichtigen. Von Jörg Wirtgen

Gute Kopfhörer gibt es für jeden Musik-, Qualitäts- und Budget­geschmack, doch in Videokonferenzen erweisen sich die Mikrofone als Schwachstelle: Wenn sie überhaupt welche haben, sitzen sie in den Ohrmuscheln und nehmen auch Hall und viele Umgebungsgeräusche mit auf – die Mikros von älteren Modellen haben zudem ein schmales, aufs reine Telefonieren abgestimmtes Frequenzspektrum. In ruhiger Umgebung klingt man zwar halbwegs verständlich, aber schön ist anders. Besser machts erst ein gutes Mikrofon an einem Arm.

Wichtig ist auch, sich selbst zu hören, sonst ermüdet man schnell und spricht unnatürlich laut. Auch vermeidet man so, dass man das eigene Geklapper mit Stiften, Tassen, Stuhl, Maus und Tastatur selbst nicht wahrnimmt, es aber die Gesprächsteilnehmer nervt. Ein Headset sollte also automatisch bei Anrufen in einen Transparenzmodus wechseln oder in offener Bauweise gefertigt sein. Sich eine Muschel hinters Ohr zu klemmen, funktioniert bei leichten Headsets, die wiederum keine so gute Musikqualität bieten.