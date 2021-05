Interviewpartner Wer bei Videoaufnahmen den Ton drahtlos übertragen möchte, findet seit einiger Zeit im „Røde Wireless Go“ ein sehr kompakte und bezahl­bare Lösung. Die zweite Auflage kommt mit zwei Sendern und kann zudem als Rekorder und USB-Audiointerface dienen.

Klassische „Funkstrecken“, die etwa bei Interviews den Ton drahtlos zur Kamera transportieren, nutzen üblicherweise zigarettenschachtelgroße Sender in Verbindung mit einem Ansteckmikrofon (Lavalier). Insofern gelang Røde 2019 mit dem „Wireless Go eine kleine Revolution: Dessen Sendemodul ist kaum größer als eine Streichholzschachtel und lässt sich dank integriertem Mikrofon direkt ans Hemd klemmen. Die so erreichte Tonqualität genügt meistens, ansonsten gibt es noch einen 3,5-mm-Klinkeneingang für ein Lavalier. Der ebenso kleine Empfänger mit 3,5-mm-Analogausgang lässt sich einfach an jede Kamera montieren.

Beim „Wireless Go II“ bleibt Røde diesem Konzept treu, der Empfänger kann nun aber mit zwei Sendemodulen parallel (verschlüsselt auf 2,4 GHz) kommunizieren und bietet eine Freifeldreichweite von (getesteten) maximal 200 statt 70 Meter. Die Audiosignale beider Mikrofone kann er separat aufzeichnen, was die Nachbearbeitung vereinfacht. Wireless Go II kommt daher nun im Set mit zwei statt einem Sender – und kostet laut Liste 329 statt 219 Euro.