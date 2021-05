Bild: Mark Töbermann Flinke Hausgeister Smart-Home-Funkprotokoll Thread im ersten Praxistest Das Mesh-Netzwerkprotokoll Thread lag so lange in der Schublade, dass es viele ­Branchenkenner bereits ab­geschrieben hatten. Doch nun haben mit Amazon, Apple und Google gleich drei Branchen­größen passende Geräte auf den Markt gebracht. Da erscheint der Erfolg sicher – doch so einfach ist es in der Praxis nicht … Von Berti Kolbow-Lehradt

Es klingt paradiesisch: Im intelligenten Zuhause der Zukunft spielt alles mit allem einfach zusammen, sodass jede Komponente auch über größere Distanzen stets schnell reagiert – und dabei dennoch wenig Strom verbraucht. Mit diesen Aussichten wirbt die Funkstandard-Allianz Thread (zu Deutsch Faden). Allerdings füllte sie lange Zeit eher Papier als Produktregale. De facto bestand das Sortiment bislang nur aus Netzwerkroutern von Amazon und der Google-Tochter Nest, die die Thread Group 2014 initiierte.

Doch seit auch Apple mitwirkt, füllt sich das Ökosystem mit Leben: Mit dem Thread-fähigen Smart Speaker HomePod mini brachte das Technik-Schwergewicht Ende 2020 ein Schlüsselprodukt in den Handel. Ein zweites erscheint in diesen Tagen: Die Neuauflage der Set-Top-Box Apple TV 4K funkt ebenfalls mit Thread. In Apples Fahrwasser folgten zudem die Zubehör-Hersteller Eve und Nanoleaf mit sieben passenden Thread-Komponenten für Apples Smart-Home-Plattform HomeKit (siehe Tabelle).