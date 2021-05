Bild: Thorsten Hübner Schön ausgeleuchtet Günstige Leuchten für Videokonferenzen Wer sich beim Videomeeting im besten Licht präsentieren will, braucht vernünftige Leuchten. Wir haben neun Videoleuchten getestet und geben Tipps, wie Sie auch ohne teure Hilfsmittel das Optimum aus ihrem Setup herausholen. Von Sahin Erengil

Nach über einem Jahr im Homeoffice und vielen Videokonferenzen gehören schlecht ausgeleuchtete Kollegen mit überladenem Bücherregal im Hintergrund zum täglichen Anblick. Einige Unzulänglichkeiten lassen sich schon mit ein paar einfachen Handgriffen und ein wenig Zubehör vermeiden. Insbesondere eine passende Beleuchtung verhilft zum deutlich besseren Videobild.

Über- oder Unterbelichtung, Rot- oder Blaustich oder tiefe Schatten unter den Augen – all das irritiert, weil es unnatürlich wirkt. Doch weder im Homeoffice noch im Büro sind die Lichtbedingungen für Videokonferenzen üblicherweise ideal. Ein großes Fenster an der Seite erlaubt zwar ergonomisches Arbeiten am Schreibtisch, sorgt aber zugleich für störende Schatten im Gesicht. Dagegen kann man mit einer auf der gegenüberliegenden Seite platzierten Lampe schon viel ausrichten.