Dauerhörer Ausgewogener Klang und gemüt­licher Sitz: Huaweis Over-Ear-Kopfhörer Freebuds Studio überzeugt in den Grunddisziplinen – und patzt in der Ausstattung.

Nach einigen ordentlichen In-Ear-Kopfhörern versucht sich Huawei mit dem Freebuds Studio an einem kabellosen Over-Ear-Kopfhörer. Die wertigen Metallbügel sind von Kunstleder ummantelt, die Ohrmuscheln aus Plastik halten das Gewicht niedrig. So taugt der solide 260-Gramm-Kopfhörer auch für längere Hörsessions.

Verbindung zum Smartphone nimmt er allein per Bluetooth auf; eine zusätzliche Klinkenbuchse fehlt, an der USB-C-Buchse wird nur geladen. Ist der Akku einmal alle, kann man also nicht auf eine kabelgebundene Verbindung ausweichen. Den neuen LC3-Codec (siehe c’t 3/2020, S. 34) unterstützt das Huawei-Gerät trotz Bluetooth 5.2 nicht. Mit fast allen Smartphones einigt sich der Kopfhörer auf den AAC-Codec. Der L2HC-Codec, der Datenraten bis 960 kBit/s liefert, bleibt Huawei-Smartphones mit mindestens EMUI 11 vorbehalten.