Plug and ­Communicate Mit der Videokonferenzkamera IRIS 4K konferieren große Teams in ­kleinen Meetingräumen.

Die Kamera IRIS von Trust eignet sich für kleine Konferenzräume mit bis zu acht Personen. Sie ist in wenigen Minuten einsatzbereit: einfach per Netzteil mit der Steckdose und per USB-Kabel mit dem Rechner verbinden, fertig. Sobald sie erfolgreich eine Verbindung zum Rechner hergestellt hat, leuchten die LEDs um die Kamera herum grün auf.

Anschließend wählt man sie in den Einstellungen eines Videokonferenzprogramms als Kamera, Mikrofon und Lautsprecher aus. Bei unserem Test hat das unter Windows und mit Microsoft Teams problemlos funktioniert. Unter macOS mussten wir unter „Systemeinstellungen/Ton/Ausgabe“ die Option „Trust IRIS“ auswählen, um die Lautstärke per mitgelieferter Fernbedienung verändern zu können. Auf Nachfrage gab der Hersteller an, dies in einem späteren Update zu beheben. Mit Linux ist IRIS nicht kompatibel.