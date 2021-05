Spielesparer Der Sechskernprozessor Intel Core i5-11400F hat keine Grafikeinheit. Dafür kostet er lediglich 165 Euro und eignet sich gut für Gaming-PCs.

Die preiswerteste Rocket-Lake-CPU tritt, was Preis und Kernanzahl betrifft, gegen AMDs Ryzen 5 3600 (190 Euro) an. Weil Intel für Core-i-Prozessoren mit „F“ am Ende der Bezeichnung Halbleiter-Dies mit abgeschalteter oder defekter Grafikeinheit nimmt, benötigt man zwingend eine Grafikkarte. Dafür kostet der Core i5-11400F aber auch rund 20 Euro weniger als der Core i5-11400 mit Xe-GPU.

Im Rendering-Benchmark Cinebench R23 liegt die Intel-CPU bei der Singlethreading-Leistung unter anderem wegen des höheren Turbotakts 13 Prozent vor dem teureren Ryzen 5 3600. Sind alle sechs Kerne inklusive SMT ausgelastet, kehrt sich das Bild um: Dann schlägt ihn der Ryzen-­Sechskerner mit 10 Prozent Vorsprung dank des höheren Nominaltakts von 3,6 statt 2,6 GHz. Bei der Effizienz unterscheiden sich die beiden CPUs nur geringfügig. Der Core i5 liefert 73 Cinebench-Punkte pro Watt, beim Ryzen 5 sind es 76.