Mehrfachleser Profifotografen brauchen nicht nur schnelle Speicherkarten, sie müssen die geschossenen Fotos zur Weiterbearbeitung auch zügig auf PC oder Mac übertragen. Die Workflow Station von Kingston stellt dafür schnelle Kartenleser für SD- und MicroSD-­Karten bereit.

Die Workflow Station ist eigentlich nur ein schneller USB-C-Hub mit USB 3.2 Gen 2 (10 GBit/s) auf der PC-Seite und vier USB-3.1-Gen-1-Anschlüssen (5 GBit/s) am Ausgang – diese aber lassen sich nicht direkt nutzen. In die vier Vertiefungen passen lediglich spezielle Einschübe von Kingston mit jeweils einer bestimmten Funktion: Zum Lieferumfang der Station gehört ein USB-Hub-Einschub mit je einer A- und C-Ausgangsbuchse, optional erhältlich sind Einschübe mit je zwei SD- oder Micro­SD-Slots. In jedem dieser Module steckt also erneut ein USB-Hub. In den Verpackungen der Einsätze liegen jeweils auch USB-Kabel mit rund 45 cm Länge; die Kartenleser lassen sich damit optional direkt an eine USB-C-Buchse anschließen, etwa am Notebook.

Das Plastikgehäuse der Workflow Station wirkt recht billig, die Einschübe sitzen etwas locker und klappern dadurch. Die Station bezieht ihren Strom aus einem mitgelieferten Netzteil, einen Ausschalter hat sie nicht. Ihre Leistungsaufnahme liegt unbestückt bei rund einem halben Watt, mit drei Modulen steigt sie auf das Doppelte. Display-Signale leitet sie nicht weiter.