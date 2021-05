Sound drin, Lärm draußen In-Ear-Kopfhörer Galaxy Buds Pro mit aktiver Geräuschunterdrückung Samsung legt mit den Galaxy Buds Pro In-Ear-Kopf­hörer mit ANC und Transparenzmodus auf – und die sind nicht einmal teuer. Von Steffen Herget

Mit AKG, Harman Kardon und JBL hat Samsung jede Menge Audio-Kompetenz im eigenen Konzern. Das merkt man bei In-Ear-Kopfhörern wie den Galaxy Buds Pro. In Sachen Tragekomfort punkten die Buds mit kompakter Bauform, geringem Gewicht und weichen Silikonpolstern, die Samsung in drei Größen in die Verpackung legt. Im Alltag hatten wir in Sachen Tragekomfort keine Probleme, auch beim Sport saßen die Buds sicher im Ohr, ohne zu drücken.

Den Sound erzeugen winzige Zwei-Wege-­Lautsprecher, bestehend aus einem 11-Millimeter-Tieftöner und einem 6,5-­Milli­meter-Hochtöner. In jedem der beiden Ohrhörer stecken außerdem drei Mikrofone: Eines reicht in den Gehörgang hinein, um Körpergeräusche aufzunehmen und bei aktiver Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation, ANC) herauszufiltern, zwei weitere sind nach außen gerichtet und für die Sprache beim Telefonieren verantwortlich.