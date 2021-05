Bild: Albert Hulm Mit Vergnügen draußen Verführungen zum Rausgehen Schätze suchen, virtuell um die Weltherrschaft kämpfen, per Audio Städte entdecken oder für zurückgelegte Kilometer Medaillen einheimsen – wen das Naturerleben oder die Lust am Wandern selbst nicht nach draußen treiben, den locken vielleicht ­spielerische Anreize hinaus. Von Jo Bager

Ein Schatz ist versteckt in Hannovers Stadtwald Eilenriede: „Eire2014_Hänschenklein“. Die Karte bei Open­caching.de verzeichnet seine Position sehr genau: N 52° 23.267' E 009° 45.781'. Ein wenig suchen muss man aber schon noch. Der Schatz – oder genauer gesagt: der Geocache – ist in einer Tupperdose verpackt. Anfang Mai fanden sich ein paar Eicheln und eine Spielzeugfigur darin. Wir haben noch ein paar c’t- und Android-Pins dazugelegt. Um große Werte geht es beim Geocaching nicht; es zählt vielmehr der Spaß bei der Suche.

Schätze, ...

Der besagte Cache ist nicht der einzige in der Eilenriede. Und weltweit haben Geocacher mehr als drei Millionen solch kleiner Schätze versteckt. Der Kreativität ist dabei kaum eine Grenze gesetzt. So kann ein Cache eine in einem Astloch ver­borgene Tupperdose sein, ein mit einem ­Magneten an einem Brückengeländer befestigtes Filmdöschen oder ein ausgehöhlter Ast.