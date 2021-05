Bild: Albert Hulm Schweizer Messer Apps und Webdienste für alle (Not-)Fälle Outdoor-Aktivitäten versprechen Freiheit vom durchgetakteten Alltag. Gut vorbereitet lassen sich die kleinen Fluchten unbeschwerter genießen. Mit den richtigen Apps und etwas Planung sind Sie sicher unterwegs und verpassen weder die schönsten Foto-Momente noch den Bus zurück in die Zivilisation. Von Andrea Trinkwalder

Wer in der Natur unterwegs ist, kann so einige Überraschungen erleben: Das Wetter schlägt um, der Weg ist gesperrt, der Fuß verstaucht, das Geld verbraucht. Mal verlangt der Körper Nahrung, mal will er sie wieder loswerden. Und grundsätzlich verpasst man immer den besten Moment für ein episches Foto. Gut, dass es zu nahezu jedem denkbaren und undenkbaren Problem eine Lösung in App-Form gibt.

Bei ungünstigen (Wetter-)Bedingungen kann selbst eine vermeintlich leichte Wanderung äußerst anspruchsvoll, anstrengend oder sogar gefährlich werden – vor allem im Gebirge. Böse Überraschungen vermeidet, wer sich vorher über die Verhältnisse informiert und entsprechend packt und plant: Droht ein Gewitter oder ein Wetterumschwung? Wo liegt noch Schnee?