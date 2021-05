Bild: Albert Hulm Forscherdrang Apps zur Erkundung von Flora und Fauna Im Freien gibt es nicht nur viel zu erleben, sondern auch zu ­erkunden. Was ist das für ein Gewächs? Wo finde ich die ­leckersten Brombeeren am Wegesrand? Apps leiten nicht nur durchs Dickicht, sie erklären es auch. Von Holger Bleich

Die Natur, das unbekannte Wesen: Obwohl viele Menschen in der Pandemie wesentlich mehr Zeit draußen verbringen, laufen sie oft achtlos an allem vorbei, was um sie herum lebt und wächst. Es gibt eine Menge zu sehen und zu lernen. Wer mit Kindern unterwegs ist, könnte eintönige Sonntagspaziergänge zu Entdeckertouren mit großem päda­gogischen Effekt machen – wenn er sein Handy aus der Jackentasche holt.

Das Smartphone ersetzt zumindest teilweise botanische Wälzer und Tier­lexika. Apps bestimmen mit KI und Bilderdatenbanken Pflanzen und Tiere, wenn auch nicht immer ganz zuverlässig. Einige davon beruhen auf Communities, aus denen man nicht nur Wissen abholen, sondern in die man auch eigene Erfahrungen einspeisen kann. Bisweilen entstehen so auch etwa innerhalb derselben Stadt neue Bekanntschaften.