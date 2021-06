Sisyphos’ Erbin Returnal: Das Unmögliche schaffen Schwer, schwerer, Returnal. Das Actionspektakel ist ein Vorzeigetitel für Sonys Playstation 5, der die Nerven überstrapaziert. Von Andreas Müller

Wieder einmal zu spät reagiert und wieder liegt Astronautin Selene tot auf dem Boden. Da sie auf dieser geheimnisvollen Welt in einer Zeitschleife gefangen ist, geht für sie aber alles wieder von vorn los. Es ist eine mühsame und beschwerliche Aufgabe, bis sie hinter das Geheimnis ihres Schicksals kommt. Wie einst Sisyphos muss sie dabei immer wieder von vorn beginnen, dann greifen gierige Monster sie von allen Seiten an und scheinen sie für etwas zu bestrafen, das in der Vergangenheit geschehen ist.

Spektakuläre Optik

Der Third-Person-Shooter Returnal ist der erste große Blockbuster-Titel des Entwicklungsstudios Housemarque. Das finnische Studio war bisher durch kleine, Arcade-­lastige Ballerspiele wie Resogun oder Nex Machina aufgefallen. Diese Spiele zeichnen sich durch hohes Tempo und fulminante Actionsequenzen aus. Dem Erfolgskonzept sind sie ihrem neuen Spiel treu geblieben, aber diesmal ist alles ein paar Dimensionen größer und die Explosionen und Effekte sehen mit den technischen Möglichkeiten der Playstation 5 so spektakulär aus wie kaum ein anderes Spiel auf Sonys Edelkonsole.