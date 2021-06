Unreife Ware Amazon eero 6: Mesh-WLAN mit Wi-Fi 6 Ein eero-6-Kit bringt schnelles WLAN bis in die letzte Wohnungsecke und bindet auch Smart-Home-Gadgets per Zigbee ein. Es eignet sich aber noch nicht für alle Internet-Anschlusstypen und Anwendungen. Von Ernst Ahlers

Auf den ersten Blick wirkt Amazons auf Wi-Fi 6 aktualisiertes eero-System rund: Die Nodes sind unaufdringlich und kompakt gestaltet, die App führt – mit zwangsweiser Amazon-Cloud-Anbindung – geschmeidig durch die Einrichtung. Das WLAN ist auf aktuellem Stand, stellt aber mit zwei Zwei-Stream-Funkschnittstellen für ein Mesh-System nur die Basisausstattung dar. Das integrierte Zigbee-Funkmodul bringt allen einen Mehrwert, die ihre Zigbee-vernetzten Smart-Home-Gadgets per Alexa oder nach Aktivieren in der App über das Konkurrenzprotokoll Thread steuern möchten (siehe S. 126). Wer IPv6 nutzen will, muss das Protokoll selbst einschalten: Der Einrichtungsassistent übergeht es ebenso wie das optionale Gastnetz.

Als kostenpflichtige Abo-Option bietet Amazon für 4 Euro monatlich den Dienst eero Secure an: Er soll eine Kindersicherung mit sicherer Suche und Inhaltsfilter sowie einen Webfilter mit Malware- und Phishing-Schutz, Werbe- und Tracking-Blocker implementieren. Vieles davon lässt sich eventuell auch im vorgeschalteten Router oder per kostenlosen Browser-Plug-ins aufsetzen.