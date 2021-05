Zahlen, Daten, Fakten Beleuchtung Von Michael Link

Auf den ersten Blick hat sich beim Energiesparen eine Menge getan. Noch vor wenigen Jahren hingen in vielen Wohnungen Lampen mit hohen Wattzahlen. Durch EU-Verordnungen schwinden sie seit 2013 und weichen energiesparender Leuchtstoff- und LED-Technik. Offenbar führte das dazu, mehr Ecken zu beleuchten, die man zuvor im Dunkel ließ, daher sank der Energieverbrauch fürs Licht insgesamt kaum. Die Lichtinflation zeigt sich beispielsweise in Parks und Gärten. Sie schadet der Natur, besonders Insekten. Smarte Beleuchtung soll das ändern, indem sie nicht nur die Helligkeit nach der Uhrzeit regelt, sondern auch schädliche blaue Lichtanteile minimiert. Auch am Arbeitsplatz mögen Menschen kalt wirkendes Licht immer weniger, wie eine Umfrage eines Industrieverbandes zeigt.