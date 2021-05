Verschlusssache Das Bildbearbeitungstool Obfuscate macht mit wenigen Klicks sensible Inhalte in Bildern unkenntlich.

Nur um ein paar sensible Stellen in einem Foto oder Screenshot unkenntlich zu machen gleich eine ausgewachsene Bildbearbeitungssoftware wie Gimp starten? Eine Alternative ist das kleine Linux-Programm Obfuscate, das man als Flatpak installiert. Das Tool schwärzt oder verwischt ausgewählte Bildteile, etwa persönliche Daten. Praktisch ist das etwa bei einem Screenshot, den man in einem Online-Forum teilen will, oder einem Scan des Personalausweises für den künftigen Vermieter.

Das Bild lädt man per Dateiauswahl, aus der Zwischenablage oder per Drag & Drop. Letzteres klappt nur, wenn Obfus­cate Zugriff auf deren Quellverzeichnis hat, der bei der Installation per Flatpak aber in der Regel fehlt.