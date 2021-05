Zurück ins Kino FMX 2021: Konferenz für Animation, Effekte, Spiele und immersive Media Das vergangene Jahr hat die Branche für visuelle Effekte und Animation geprägt: Statt aufwendige Filme produzierte sie vor allem Serien. Neben Einblicken in Produktionen wie Tenet, Godzilla vs. Kong, WandaVision und The Mandalorian ging es auf der FMX vor allem darum, Zuschauer zurück ins Kino zu locken. Von André Kramer

Nicht alle Filme entstehen in Hollywood. Die weltweit vernetzte Branche emanzipiert sich von Kalifornien und nutzt Standortvorteile wie die Filmförderung in Deutschland. Keynote-Speaker Florian Gellinger von der Berliner Effektfirma Rise berichtete über den Anima­tionsfilm Drachenreiter und den Science-­Fiction-Film Stowaway. Das Berliner Effektstudio hat bereits Erfahrungen mit vielen Marvelfilmen gesammelt, wagt sich mit beiden Filmen nun heraus aus der Rolle des Zulieferers und produziert effektgeladenes Kino in Deutschland.

Die deutsche VFX-Branche

Der Animationsfilm „Drachenreiter“ um den jungen Silberdrachen Lung ist von Cornelia Funkes gleichnamigem Buch inspiriert. Er entstand in Co-Produktion von Rise Pictures mit Constantin Film und lief voriges Jahr im Kino. Rise renderte den größten Teil des Films inklusive 1200 Umgebungen sowie Simulationen für Feuer, Eis und Rauch.