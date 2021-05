Mozilla startet VPN-Dienst in Deutschland

Die Mozilla Foundation sucht nach neuen Einnahmequellen und bietet einen kostenpflichtigen VPN-Dienst an. Mozilla verkauft aber schlicht die Dienstleistung von Mullvad zum ­doppelten Preis.

Mozilla VPN bietet einen eigenen Client an, der automatisch die Konfiguration lädt und das VPN verbindet.

In ausgewählten Ländern war Mozilla VPN bereits verfügbar, jetzt startet der Dienst in Deutschland und Frankreich. Laut eigenen Angaben nutzt Mozilla VPN die Infrastruktur des schwedischen VPN-­Anbieters Mullvad. Daher kann Mozilla auf 754 Server in über 30 Ländern als Einwahlpunkt verweisen. Mozilla verspricht, dass durch das VPN alle Netzwerkaktivitäten geschützt und persönliche IP-Adressen verschleiert werden.

Um Mozilla VPN zu buchen, benötigt man ein kostenloses Firefox-Konto. Die Preise für den VPN-Dienst liegen bei 9,99 Euro monatlich. Bei einem Halbjahresabo fällt der Preis auf umgerechnet 6,99 Euro, für ein ganzes Jahr auf 4,99 Euro im Monat. Mit einem Konto können bis zu fünf Geräte gleichzeitig das VPN nutzen. Mullvad selbst bietet seinen Dienst bei vergleichbaren Konditionen für nur fünf Euro im Monat an – unabhängig von der Laufzeit.