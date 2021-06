Potz Blitz! Ryzen-Mainboard Asus ProArt B550-Creator mit Thunderbolt 4 Das Asus ProArt B550-Creator ist nicht nur eines der ersten Mainboards mit Thunderbolt-4-­Schnittstelle für schnelle Peripheriegeräte, sondern auch das einzige solche für AMD-­Ryzen-Prozessoren. Als Bonus der neuen Schnittstelle hat man USB4 mit allen optionalen ­Funktionen dabei. Von Christian Hirsch

Asus zielt mit dem High-End-Mainboard auf sogenannte Creators, die Medieninhalte wie 3D-Szenen, Videos oder Musik erstellen, aber nach Feierabend am gleichen Rechner auch spielen wollen. Sie benötigen deshalb nicht nur die Rechenleistung von Ryzen-Prozes­soren mit bis zu 16 CPU-Kernen, sondern auch schnelle Peripherieanschlüsse, um die Daten auf externen Datenträgern zu sichern.

Dafür bringt das ProArt B550-Creator eine üppige Ausstattung mit. So gibt es zwei Ethernet-Ports mit 2,5-GBit/s-Tempo zur zügigen Verbindung zum NAS, zwei PEG-Slots mit PCI Express 4.0 für Grafikkarten sowie zwei M.2-Slots für interne NVMe-SSDs. In diese passen M.2-SSDs in allen gängigen Längen. Der Steckplatz zwischen der AM4-Fassung für die CPU und dem ersten PEG-Slot hängt per PCI Express 4.0 direkt am Prozessor. Eine Samsung 980 Pro erreichte darin ihr Maximaltempo von 6,7 GByte/s.