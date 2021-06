Blitznotizen Im Textnotizprogramm Drafts für macOS und iOS hält man Gedanken und Entwürfe fest, um sie dann mit anpassbaren Scripts nachzubearbeiten und an andere Programme oder Webdienste weiterzuleiten.

Das Konzept der Notiz-Software Drafts: Ideen und Gedanken erst mal schnell eintippen. Im Gegensatz zu Apple Notizen, Notability und Evernote speichert Drafts weder Bilder noch Handschriftliches, nur blanken Text, wahlweise mit Markdown-­Auszeichnungen. Die Stärke liegt in der Nachbereitung mit „Actions“. Mit den JavaScript-basierten Funktionen lassen sich Texte nachbearbeiten und formatieren und an andere Programme und Webdienste senden. Die vorinstallierten ­Actions erzeugen etwa Markdown-Formatierungen, automatisieren Blogeinträge oder teilen Texte in Twitter-konforme Häppchen auf und veröffentlichen sie nacheinander.

In der Pro-Version erhält man zudem komplexe Filter (Workspaces) und individuelle Farbschemata (Themes) und kann eigene Skripte bauen, um beispielsweise unterschiedliche Formate für Textschnipsel zu erstellen oder den Export in andere Anwendungen anzupassen. So lässt sich der Funktionsumfang von Drafts nach eigenen Vorstellungen erweitern. Wem die angebotenen Module nicht genügen, lädt fertige Lösungen anderer Nutzer von der Herstellerseite oder hilft mit eigenem Java­Script-Code nach.