Bild: Andreas Martini Wolkenwächter Warum Sie ein Microsoft-Konto brauchen Die Penetranz, mit der Microsoft Anwender dazu drängt, ­Windows nur mit einem Microsoft-Konto zu benutzen, macht misstrauisch. Dabei gibt es gute Gründe dafür, eines zu besitzen. Von Hajo Schulz

Auch wenn ständig aufpoppende Hinweise und Empfehlungen das Gegenteil behaupten: Windows ist ohne Microsoft-Konto absolut benutzbar, nur wenige Betriebssystemfunktionen setzen so ein Konto unabdingbar voraus. Allerdings öffnet ein Microsoft-Konto auch den Zugang zu etlichen Zusatzdiensten, die mehr oder weniger eng mit dem Betriebssystem verzahnt sind. Lohnt es also vielleicht doch, sich dafür ein Microsoft-­Konto zu beschaffen? Die Antwort auf diese Frage müssen Sie sich selbst geben – hier steht, was Sie dazu wissen sollten.

Woher nehmen?

Ein Microsoft-Konto setzt immer eine E-Mail-Adresse voraus. Dabei muss es sich nicht um ein bei Microsoft gehostetes Postfach bei Hotmail oder Outlook.de handeln. Auch ein bestehendes E-Mail-­Konto etwa bei Google, GMX oder Web.de können Sie mit einem Microsoft-Konto verbinden. Beim Einrichten eines neuen Kontos bietet Microsoft aber auch an, ein Mailkonto bei Outlook.de gleich mitzuerstellen. Beide Konten sind kostenlos.