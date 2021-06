Mess-Maus Amazons Micky-Maus-Wanduhr im Retro-Look zeigt Alexa-Timer grafisch an – die Uhrzeit natürlich auch.

Amazons Micky-Maus-Edition der Echo Wall Clock dürfte manch einen an Kindertage erinnern. Mechanisch aufziehbare Armbanduhren, auf denen die Maus mit ihren Armen die Minute und Stunde weist, waren in den 70er-Jahren beliebt. Amazons Micky-Uhr hängt an der Wand und zeigt neben der Uhrzeit auch Timer an, die man zuvor per Sprachbefehl an einem gekoppelten Echo-Gerät gestartet hat.

Zum Koppeln via Bluetooth LE braucht man einen Smart Speaker oder ein Display aus Amazons Echo-Serie. Die Uhr wird mit den mitgelieferten vier AA-Batterien bestückt, man drückt den Pairing-Knopf auf der Rückseite und weist Alexa per Sprache an: „Richte meine Echo Wall Clock ein“. Die Status-LED unter Mickys Schritt blinkt und nach ein paar Sekunden beginnen die Zeiger, sich zu drehen.