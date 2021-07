Bild: Thomas Kuhlenbeck Abgehakt Sechs Aufgabenplaner im Test Fehlt der Überblick über alles, was so zu tun ist? Wissen Sie nicht, wo Sie anfangen sollen? Zeit für eine To-do-Liste, am ­besten mit einem digitalen ­Helfer! Wir testen sechs ­Aufgabenplaner für Desktop-­Rechner und Mobilgeräte. Von Stefan Wischner

Ein populärer Spruch aus unbekannter Feder lautet: „Manche Arbeiten muss man Dutzende Male verschieben, bevor man sie endgültig vergisst“. So ironisch das klingt, es ist was Wahres dran. Es ist auch eine Binsenweisheit, dass Aufschreiben das beste Mittel gegen das Vergessen ist.

Doch was für viele beim Supermarkteinkauf selbstverständlich ist, fällt ihnen bei der Bewältigung der täglichen Auf­gabenflut eher schwer: Alles, was ansteht, in eine oder mehrere Listen zu schreiben und diese systematisch abzuarbeiten.