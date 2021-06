Game on Gaming-Headset Teufel Cage Das Surround-Headset Teufel Cage kommt mit integrierter 7.1-Soundkarte und bietet sich dank hohem Tragekomfort nicht nur fürs Spielen an. Von Robin Brand

Kommunikationstalent und Entertainer will Teufels Over-Ear-Headset Cage sein. Mit abnehmbarem Mikrofonarm und integrierter USB-Soundkarte richtet es sich an Gamer, leistet aber auch in Videokonferenzen und als Musikkopfhörer gute Dienste. Hartplastik und Metall verleihen dem Headset ein massives Äußeres. Mit 340 Gramm (ohne Kabel) ist es aber gerade so noch leicht genug, um auch nach längerem Tragen nicht ungemütlich zu werden.

Die großen Ohrmuscheln dürften die meisten Ohren komplett umschließen und lassen sich für den Transport einklappen, aber nicht drehen. Eine Transporttasche legt Teufel nicht bei. Neben dem ansteckbaren Mikroarm gehören ein 3 Meter langes USB-Kabel und ein 1,5 Meter langes Klinkenkabel zum Lieferumfang. An der linken Ohrmuschel befindet sich ein Schiebeschalter, um das Mikro stummzuschalten. Rechts finden sich ein praktischer Drehregler für die Lautstärke und eine Multifunktionstaste. Letztere lässt sich individuell belegen, zum Beispiel mit Play/Pause oder um den Bass stärker zu betonen. Auf beiden Seiten prangt außen das Teufel-Logo, das auf Wunsch rot leuchtet, wenn das Cage per USB angeschlossen ist.