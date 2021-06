Video-Screencast-Fäden Kurze Video-Tutorials mit Threadit aufzeichnen Aktuelle Projektfortschritte oder Anleitungen vermitteln Sie leichter, wenn Sie zugehörige Bilder und Daten als Video-­Screencast präsentieren und parallel kommentieren. Das klappt mit der kostenlosen Web-App Threadit im Hand­umdrehen. Von Anke Brandt

Mal eben schnell per Screencast Kollegen oder Bekannten zeigen, woran man arbeitet, was einen interessiert oder wie man etwas gelöst hat – das geht mit Threadit. Statt langatmig und ineffizient in Videokonferenzen darüber zu palavern, präsentieren Sie den Screencast als Video in einer Web-App, wo ihn die anderen begutachten und mit eigenen Screencasts kommentieren können.

Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Tutorial für Threadit erstellen – und zwar mit Threadit. Sowohl der Videoprodu­zent als auch alle Zuschauer benötigen ein Google- oder Microsoft-Konto, um die Videos ansehen und beantworten zu können.