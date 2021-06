Bild: Thorsten Hübner Flotte Funker Sechs Android-Smartphones bis zu 250 Euro mit LTE oder 5G Die Abschaltung des 3G-Netzes ist ein perfekter Anlass, vom einfachen Handy auf ein modernes Smartphone umzusteigen. Der Wechsel muss nicht teuer sein, schon zwischen 180 und 250 Euro gibt es gute Geräte. Von Robin Brand und Steffen Herget

Für ein brauchbares Smartphone müssen mittlerweile keine Unsummen mehr über die Ladentheke wandern. Wir haben sechs Geräte bis 250 Euro getestet: das Galaxy M12 von Marktführer Samsung, das Motorola Moto G30, das Poco X3 Pro und das Redmi Note 5G aus dem Xiaomi-Universum, das Oppo A74 und das Realme 8 5G. Die Preise beginnen bei 180 Euro für das M12 und enden bei 250 Euro für die Geräte von Oppo, Poco und Redmi.

Eines gleich vorneweg: Klein und kompakt ist keins der sechs Smartphones, erst recht nicht im Vergleich mit einem nicht smarten Tastenhandy. Durch die Rückseiten aus Kunststoff sind die Smartphones zudem recht rutschig, einzig das Samsung-Handy ist mit einer feinen Struktur überzogen, die es besser in der Hand liegen lässt. Passende Schutzhüllen legen die Hersteller ebenso in den Karton wie Kabel und Ladegeräte – letzteres ist in den teureren Preisklassen nicht mehr selbstverständlich.