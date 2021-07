Zahlen, Daten, Fakten UMTS Von Urs Mansmann

Die Anfänge von UMTS (3G) reichen zurück bis in die 80er-Jahre, als die Entwicklung dieses Mobilfunkstandards begann. In Deutschland endet die Geschichte in diesem Jahr. Ende Juni schalten Vodafone und die Telekom ihre Netze ab, bis zum Jahreswechsel zieht dann auch O2 den Stecker.

Begonnen hatte die UMTS-Ära, die zwei Jahrzehnte dauern sollte, mit einem Paukenschlag: der Versteigerung der Lizenzen für die Rekordsumme von 99,4 Milliarden D-Mark. Sie klingt leise aus, weil inzwischen 4G und 5G den Daten­verkehr fast vollständig übernommen haben. Anderswo wird UMTS noch viele Jahre lang wichtige Dienste leisten, global gesehen wurde der Höhepunkt der Nutzerzahlen erst 2017 erreicht.