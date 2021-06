T-Spezi WLAN-Router Speedport Smart 4 fürs Telekom-Netz Mit dem Speedport Smart 4 macht die Deutsche Telekom ihren Kunden modernes WLAN erschwinglich: Der Router funkt flott und bindet auf Knopfdruck passende Repeater ein, um große Wohnungen mit einem Mesh-Funknetz abzudecken. Von Ernst Ahlers

Mit 170 Euro senkt der xDSL-Router Speedport Smart 4 für Telekom-Kunden die Einstiegsschwelle für modernes WLAN: Er funkt gemäß Wi-Fi 6 über vier MIMO-Streams und im 5-GHz-Band, wenn möglich, mit einem doppelt breiten 160-MHz-Kanal. Das macht den Router nominell im WLAN ebenso flott wie das aktuelle Spitzenmodell Speedport Pro Plus (Test in c’t 3/2021, S. 20). Passend dazu hat der Smart 4 einen extraschnellen Ethernet-Port bis 2,5 GBit/s, den man fürs LAN oder für den Internetzugang über ein externes Glasfasermodem nutzen kann.

Ein weiteres Highlight ist das OLED-­Display: Nach erfolgreichem Setup – am Telekom-Netz im Kern nur anschließen, einschalten, warten – funkelt dort ein Feuerwerk. Die grafische Anzeige hilft Hobby-Admins bei der Fehlersuche sehr, wenn es nicht auf Anhieb klappt. Wer einen älteren Speedport-Router ersetzt, der seine Konfiguration per EasySupport in der Telekom-Cloud gespeichert hat, findet direkt sein gewohntes WLAN wieder, ebenso automatisch wird die Festnetz-Telefonie eingerichtet.