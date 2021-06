Bidirektionaler Medienkonverter für HDMI und SDI SDI-HDMI-Medienkonverter sind eine Alternative zu teuren Glasfaser-HDMI-Kabeln, um Videosignale über lange Strecken zu führen.

Mit den SDI-HDMI-Konvertern von Blackmagic Design genügen billige Koaxialkabel mit BNC-Anschluss, um HDMI-Signale in Full HD mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde per Serial Digital Interface über Strecken von bis zu 100 Metern zu übertragen. Außerdem lässt sich eine SDI-Kamera an einem HDMI-Framegrabber oder -Bildmischer betreiben oder eine Consumer-Kamera oder auch ein Raspberry Pi an professionelles Video-Equipment mit SDI-Eingang anschließen.

Der Clou des neuen 3G-Modells ist, dass es auch Steuerbefehle transparent von HDMI nach 3G-SDI und umgekehrt überträgt. So kann man eine Pocket Cinema Camera 4K oder 6K des Herstellers, die lediglich über einen HDMI-Anschluss verfügen, an einen SDI-Bildmischer etwa der Atem-Studio-Familie anschließen und darüber vollständig steuern – inklusive Zoom, Fokus und Tally-Licht.