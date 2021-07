Vorsicht Kunde Unverbindlich 1&1 stellt mysteriöse Mobilfunkverbindung in Rechnung Auf der Telefonrechnung angegebene Verbindungen sollten sich in aller Regel irgendwie nachvollziehen lassen. Im Zweifel ist der Provider in der Darlegungspflicht. Bei 1&1 beharrt man auf Kosten, die so, wie auf der Rechnung angegeben, nicht entstanden sein können. Von Tim Gerber

Horst B. und seine Frau Elke nutzen seit vielen Jahren einen Mobilfunkvertrag bei 1&1. Das Mobiltelefon dient dem älteren Ehepaar lediglich für Notfälle unterwegs und zum Empfang von Kurznachrichten beim Onlinebanking. Die Rechnungen von Januar bis März weisen folglich insgesamt lediglich etwa ein Dutzend Gespräche mit einer Gesamtlänge von circa 20 Minuten auf. Am Abend des 7. März ging bei Horst B. ein Anruf aus den USA ein. Er nahm das Gespräch nicht an, weil er die Nummer nicht kannte. Laut den internen Anrufprotokollen seines Smartphones gab es kurz auf den ersten Anruf noch zwei weitere Verbindungsversuche, von denen er aber nichts mitbekommen hatte.

Am 21. April erhielt er eine Rechnung von 1&1 in Höhe von 286,20 Euro. Laut Einzelverbindungsnachweis soll er am 16. März um 16:10 Uhr mit seinem Mobiltelefon für insgesamt 240 Minuten und 30 Sekunden bei der Nummer +14029357733 angerufen haben. Für diese Verbindung in die USA berechnet 1&1 nach dem vertraglich geltenden Tarif 1,19 Euro je Minute mit Taktung von zehn Sekunden, insgesamt also 286,20 Euro, die in Kürze vom Konto der B.s eingezogen werden sollten.