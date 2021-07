Bild: Andreas Martini Auf Chromeglanz poliert Chromebooks: Vom Nischenprodukt zum vollwertigen Notebook Chrome OS wird als schnell, einfach und sicher beworben. Eine gewisse Bindung an Google ist unvermeidbar, aber man muss dem Riesen keine kritischen Daten anvertrauen und mit den richtigen Apps und Anwendungen klappt der Umstieg meist reibungslos. Von Stefan Porteck

Werbespots für Chromebooks laufen ohne Unterlass. Die Message: Chromebooks sind leicht, flott, schützen vor Viren und Datenverlust, laufen lange und bieten all das zum kleinen Preis. Das klingt nach den üblichen übertriebenen Werbesprüchen, doch tatsächlich sind einige Versprechen nicht aus der Luft gegriffen: Chrome OS macht vieles anders als Windows, Linux und macOS – und vieles davon tatsächlich besser.

In diesem Artikel beleuchten wir deshalb, was Chrome OS von anderen Betriebssystemen unterscheidet, was es besonders macht, und zeigen, worauf man beim Kauf eines Chromebooks achten sollte. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, welches Modell sich für welchen Einsatzbereich am besten eignet. Im Artikel ab Seite 28 zeigen wir, wie Sie den Umstieg auf Chrome OS elegant meistern und mit welcher Software man seinen Arbeitsalltag auf Chromebooks effizient und mit möglichst wenig Umstiegswehen bewältigt.