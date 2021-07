Bild: Albert Hulm FarmBots Bildersammlung Noch besser Roboter-Gärtnern mit dem FarmBot-API Die grafische Weboberfläche vom FarmBot stellt Knöpfe für alle wichtigen Funktionen des Roboters bereit. Will man aber mehr steuern als die Standardfunktionen, beispielsweise Zeitraffer-Videos der wachsenden Pflanzen aufnehmen, muss man über ein API direkt auf die Daten hinter dem Interface zugreifen. Schwer ist das nicht. Von Pina Merkert

Der FarmBot ist ein Gartenbau-Roboter, mit dem wir in unserem Test-Garten automatisch gießen, jäten und säen. Fürs Jäten ist an der Maschine in der Größe einer 1,5 × 3 m großen Portalfräse eine Kamera angeschraubt, mit der der Roboter jeden Abend systematisch sein Beet abfotografiert und in den Bildern nach Unkraut sucht [1, 2]. Nach dem fürs Jäten ohnehin nötigen Fotoshooting war es ein Leichtes, ihn gleich auch für Zeitraffer-Videos ein Bild von jeder Pflanze schießen zu lassen. Doch die Bilder tauchen nur im Fotos-Reiter vom Webinterface auf. Die Weboberfläche sieht keine Möglichkeit vor, sie zu sammeln oder gar Videos zu erstellen.

Alle gewünschten Informationen stehen in des FarmBots interner Datenbank: Wann wurde das Bild geschossen und auf welchen Koordinaten stand der Roboter zu diesem Zeitpunkt. Außerdem findet sich dort auch die Liste aller Pflanzen und ihrer Koordinaten. Dank eines gut dokumentierten APIs reichen paar Zeilen Python, um die Infos zusammenzuführen und die Bilder der Pflanzen ordentlich fürs Wachstums-Video zu archivieren.